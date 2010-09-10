Лизинг авто
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Лизинг авто
Тоже недавно оформили лизинг авто с пробегом через компанию Хапай https://hapai.kiev.ua/ru/catalog. Условия довольно выгодные, процентная ставка невысокая, первый взнос минимальный. Ребята знают свое дело, быстро подобрали нам хорошее авто и оформили сделку.
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