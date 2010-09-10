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parma Гость RZN.info Сообщения: 104 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Лизинг авто Цитата Сообщение parma » 02 мар 2021, 14:03 Тоже недавно оформили лизинг авто с пробегом через компанию Хапай https://hapai.kiev.ua/ru/catalog . Условия довольно выгодные, процентная ставка невысокая, первый взнос минимальный. Ребята знают свое дело, быстро подобрали нам хорошее авто и оформили сделку. Вернуться к началу

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