гадания
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
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гадания
почему гадания считаются грехом?
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: гадания
типа говорят, что нельзя угадывать будущее, все должно быть как бог решит
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: гадания
это интересная сфера, если попробовать в ней разобраться, то можно получить интересный опыт.
например, если разбирать значение карты 6 Пентаклей https://nagadala.com/taro/znachenie-kart/pyatyorka-pentaklej/ может говорить о финансовых проблемах либо же духовных истощениях.
например, если разбирать значение карты 6 Пентаклей https://nagadala.com/taro/znachenie-kart/pyatyorka-pentaklej/ может говорить о финансовых проблемах либо же духовных истощениях.
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