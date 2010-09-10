гадания

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

гадания

Сообщение Haminahu » Вчера, 07:49

почему гадания считаются грехом?
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: гадания

Сообщение irinakotova » Сегодня, 07:43

типа говорят, что нельзя угадывать будущее, все должно быть как бог решит
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: гадания

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 08:02

это интересная сфера, если попробовать в ней разобраться, то можно получить интересный опыт.
например, если разбирать значение карты 6 Пентаклей https://nagadala.com/taro/znachenie-kart/pyatyorka-pentaklej/ может говорить о финансовых проблемах либо же духовных истощениях.
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