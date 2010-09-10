Поисковое продвижение сайтов

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Поисковое продвижение сайтов

Сообщение Roofdier » Вчера, 09:52

Некоторое время назад, открыли небольшой интернет-магазин, пытались самостоятельно его раскрутить, но - "воз и ныне там". Была идея обратиться к фрилансерам, но от неё отказались, т.к. результат не гарантирован. Что посоветуете, как поступить?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Поисковое продвижение сайтов

Сообщение Володя9 » Вчера, 10:02

Продвигать сайт своими силами не обладая знаниями в этой сфере - бессмысленная трата времени. Обращаться к фрилансерам тоже гиблое дело, может возникнуть ситуация когда человек просто "пропадет" не выполнив свою работу, гарантий никаких. Так что рекомендую обращаться исключительно к профессионалам. К примеру, могу подсказать обратиться к ребятам из этой веб-студии https://masterdirekt.ru/. Они одни из немногих, которые качественно занимаются созданием и продвижением сайтов.
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