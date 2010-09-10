Поисковое продвижение сайтов
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
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Поисковое продвижение сайтов
Некоторое время назад, открыли небольшой интернет-магазин, пытались самостоятельно его раскрутить, но - "воз и ныне там". Была идея обратиться к фрилансерам, но от неё отказались, т.к. результат не гарантирован. Что посоветуете, как поступить?
Re: Поисковое продвижение сайтов
Продвигать сайт своими силами не обладая знаниями в этой сфере - бессмысленная трата времени. Обращаться к фрилансерам тоже гиблое дело, может возникнуть ситуация когда человек просто "пропадет" не выполнив свою работу, гарантий никаких. Так что рекомендую обращаться исключительно к профессионалам. К примеру, могу подсказать обратиться к ребятам из этой веб-студии https://masterdirekt.ru/. Они одни из немногих, которые качественно занимаются созданием и продвижением сайтов.
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Re: Поисковое продвижение сайтов
Да, фрилансеры порой максимально безалаберно к своей работе относятся.
Re: Поисковое продвижение сайтов
Согласен, к фрилансерам есть смысл обращаться только тогда, когда вы их знаете, либо по наводке(рекомендации), иначе рискуете попасть на так себе спеца, который ещё будет время тянуть. Именно поэтому я предпочитаю обращаться в профильные компании по такому вопросу. И вот как нашёл ту, у которой самые хорошие условия, то с ней и работаю. Если интересно, то тут можете узнать больше https://www.e-raskrutka.ru/anothercountry про неё. Лично мне полностью устраивает то, как они выполняют заказ, а главное, что всегда вовремя по срокам.
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