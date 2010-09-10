Сообщение Roofdier » 03 мар 2021, 09:52

Некоторое время назад, открыли небольшой интернет-магазин, пытались самостоятельно его раскрутить, но - "воз и ныне там". Была идея обратиться к фрилансерам, но от неё отказались, т.к. результат не гарантирован. Что посоветуете, как поступить?