Поисковое продвижение сайтов
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Поисковое продвижение сайтов
Некоторое время назад, открыли небольшой интернет-магазин, пытались самостоятельно его раскрутить, но - "воз и ныне там". Была идея обратиться к фрилансерам, но от неё отказались, т.к. результат не гарантирован. Что посоветуете, как поступить?
Re: Поисковое продвижение сайтов
Продвигать сайт своими силами не обладая знаниями в этой сфере - бессмысленная трата времени. Обращаться к фрилансерам тоже гиблое дело, может возникнуть ситуация когда человек просто "пропадет" не выполнив свою работу, гарантий никаких. Так что рекомендую обращаться исключительно к профессионалам. К примеру, могу подсказать обратиться к ребятам из этой веб-студии https://masterdirekt.ru/. Они одни из немногих, которые качественно занимаются созданием и продвижением сайтов.
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Re: Поисковое продвижение сайтов
Да, фрилансеры порой максимально безалаберно к своей работе относятся.
Re: Поисковое продвижение сайтов
Согласен, к фрилансерам есть смысл обращаться только тогда, когда вы их знаете, либо по наводке(рекомендации), иначе рискуете попасть на так себе спеца, который ещё будет время тянуть. Именно поэтому я предпочитаю обращаться в профильные компании по такому вопросу. И вот как нашёл ту, у которой самые хорошие условия, то с ней и работаю. Если интересно, то тут можете узнать больше https://www.e-raskrutka.ru/anothercountry про неё. Лично мне полностью устраивает то, как они выполняют заказ, а главное, что всегда вовремя по срокам.
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Поисковое продвижение сайтов
Roofdier писал(а):Некоторое время назад, открыли небольшой интернет-магазин, пытались самостоятельно его раскрутить, но - "воз и ныне там". Была идея обратиться к фрилансерам, но от неё отказались, т.к. результат не гарантирован. Что посоветуете, как поступить?
Самостоятельная раскрутка никогда вам не даст нужного результата! Запомните это!
Re: Поисковое продвижение сайтов
Вероника Климова писал(а):Roofdier писал(а):Некоторое время назад, открыли небольшой интернет-магазин, пытались самостоятельно его раскрутить, но - "воз и ныне там". Была идея обратиться к фрилансерам, но от неё отказались, т.к. результат не гарантирован. Что посоветуете, как поступить?
Самостоятельная раскрутка никогда вам не даст нужного результата! Запомните это!
Тоже всегда придерживался подобного мнения. Нужно владеть большим объёмом специфических знаний, разбираться в прогах, чтоб продвижение делать профессионально и эффективно. Чисто сам для своего сайта - это баловство как по мне.... Если перед сайтом стоят конкретные задачи, если он свои позиции должен подтягивать по всем параметрам, то наверняка для него стоит попробовать заказать крауд маркетинг https://referr.ru/ . Данные сое-инструмент только положительно скажется на развитии сайта, сделает раскрутку естественной и плавной. Такой вариант сейчас выбирают всё чаще и чаще и понятное дело почему.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 341
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Поисковое продвижение сайтов
А я сотрудничала с компанией Zelios, мне нравится их подход к работе, видно, что здесь работают специалисты, которые разбираются в своём деле. Я заказывал у них разработку лендинга под ключ и продвижение - выполнили всё четко по ТЗ, мне понравился результат. В общем сами посмотрите
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Поисковое продвижение сайтов
При выборе агентства по продвижению сайта интернет-магазина я обращал внимание на все детали, отзывы, примеры работ, качество самого сайта компании, которая предлагает услуги. Компания https://itforce.ua/seo-poiskovoe-prodvijenie/ внушила доверие сразу после первой консультации. Специалисты помогли выйти нам на уровень, улучшили качество сайта, благодаря этому мы получили больше органического трафика. Вся проделанная работа дала шикарные результаты.
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