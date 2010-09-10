Онлайн-платформа интеллектуального развития и обучения детей

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Онлайн-платформа интеллектуального развития и обучения детей

Сообщение polpol » Сегодня, 09:17

Представляю родителям Рязани онлайн-платформу интеллектуального развития и обучения детей Kids Smart. Выбирайте темы, которые наиболее подходят вашим детям, и начинайте заниматься онлайн, не выходя из дома. Задания и упражнения представленные на онлайн-платформе Kids Smart нацелены на всестороннее развитие детей разных возрастных групп. Да что я вам расписываю, лучше зайдите на сайт https://kids-smart.ru/ и посмотрите сами.
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