Онлайн-платформа интеллектуального развития и обучения детей
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Онлайн-платформа интеллектуального развития и обучения детей
Представляю родителям Рязани онлайн-платформу интеллектуального развития и обучения детей Kids Smart. Выбирайте темы, которые наиболее подходят вашим детям, и начинайте заниматься онлайн, не выходя из дома. Задания и упражнения представленные на онлайн-платформе Kids Smart нацелены на всестороннее развитие детей разных возрастных групп. Да что я вам расписываю, лучше зайдите на сайт https://kids-smart.ru/ и посмотрите сами.
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