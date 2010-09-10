Какой выбрать электросамокат
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Какой выбрать электросамокат
Я пришел к выводу о том, что электросамокат сегодня является не просто средством для городских покатушек, а очень удобным и экологичным вид транспорта, по многим параметрам превосходящий обыкновенный велосипед. А так как я только собираюсь его приобрести, то поэтому прошу форумчан оценить мой выбор электросамоката https://5kwt.ru/catalog/product/elektro ... ter-250vt/ или подсказать более лучший вариант.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей