Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

Stivvi Гость RZN.info Сообщения: 23 Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59 Re: Какой выбрать электросамокат Цитата Сообщение Stivvi » 32 минуты назад polpol писал(а): Я пришел к выводу о том, что электросамокат сегодня является не просто средством для городских покатушек, а очень удобным и экологичным вид транспорта, по многим параметрам превосходящий обыкновенный велосипед. А так как я только собираюсь его приобрести, то поэтому прошу форумчан оценить мой выбор электросамоката Я пришел к выводу о том, что электросамокат сегодня является не просто средством для городских покатушек, а очень удобным и экологичным вид транспорта, по многим параметрам превосходящий обыкновенный велосипед. А так как я только собираюсь его приобрести, то поэтому прошу форумчан оценить мой выбор электросамоката https://5kwt.ru/catalog/product/elektro ... ter-250vt/ или подсказать более лучший вариант.

спамер спамер Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Для родителей»