Какой выбрать электросамокат

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Какой выбрать электросамокат

Сообщение polpol » 04 мар 2021, 09:44

Я пришел к выводу о том, что электросамокат сегодня является не просто средством для городских покатушек, а очень удобным и экологичным вид транспорта, по многим параметрам превосходящий обыкновенный велосипед. А так как я только собираюсь его приобрести, то поэтому прошу форумчан оценить мой выбор электросамоката https://5kwt.ru/catalog/product/elektro ... ter-250vt/ или подсказать более лучший вариант.
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Какой выбрать электросамокат

Сообщение Stivvi » 32 минуты назад

polpol писал(а):Я пришел к выводу о том, что электросамокат сегодня является не просто средством для городских покатушек, а очень удобным и экологичным вид транспорта, по многим параметрам превосходящий обыкновенный велосипед. А так как я только собираюсь его приобрести, то поэтому прошу форумчан оценить мой выбор электросамоката https://5kwt.ru/catalog/product/elektro ... ter-250vt/ или подсказать более лучший вариант.

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