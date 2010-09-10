Спортивные клетчатые костюмы
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Спортивные клетчатые костюмы
Здравствуйте. У ребенка скоро день рождения, ему будет шестнадцать. Он решил сделать вечеринку. Попросил меня, чтобы мы с ним сходили в магазин и я ему в подарок купила спортивный костюм. Но я не знаю, это вроде как бы и не подарок получается.
Re: Спортивные клетчатые костюмы
Здравствуйте. Почему же не подарок, по моему отличный презент, тем более раз он сам вас об этом попросил. Только вот у меня есть идея, а почему бы вам не сходить с ним в магазин, где продаются спортивные клетчатые костюмы как в фильме джентльмены гай риччи. Он у вас, наверное, смотрел этот фильм. Да и потом такие костюмы у них сейчас в моде. Парни в них смотрятся просто классно. Предложите ему, я думаю, что ему понравится такая идея.
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