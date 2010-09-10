Сообщение klonik » Сегодня, 11:40

Здравствуйте. У ребенка скоро день рождения, ему будет шестнадцать. Он решил сделать вечеринку. Попросил меня, чтобы мы с ним сходили в магазин и я ему в подарок купила спортивный костюм. Но я не знаю, это вроде как бы и не подарок получается.