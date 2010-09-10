Спортивные клетчатые костюмы
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Спортивные клетчатые костюмы
Здравствуйте. У ребенка скоро день рождения, ему будет шестнадцать. Он решил сделать вечеринку. Попросил меня, чтобы мы с ним сходили в магазин и я ему в подарок купила спортивный костюм. Но я не знаю, это вроде как бы и не подарок получается.
Re: Спортивные клетчатые костюмы
Здравствуйте. Почему же не подарок, по моему отличный презент, тем более раз он сам вас об этом попросил. Только вот у меня есть идея, а почему бы вам не сходить с ним в магазин, где продаются спортивные клетчатые костюмы как в фильме джентльмены гай риччи. Он у вас, наверное, смотрел этот фильм. Да и потом такие костюмы у них сейчас в моде. Парни в них смотрятся просто классно. Предложите ему, я думаю, что ему понравится такая идея.
Re: Спортивные клетчатые костюмы
zevc писал(а):Здравствуйте. Почему же не подарок, по моему отличный презент, тем более раз он сам вас об этом попросил. Только вот у меня есть идея, а почему бы вам не сходить с ним в магазин, где продаются спортивные клетчатые костюмы как в фильме джентльмены гай риччи. Он у вас, наверное, смотрел этот фильм. Да и потом такие костюмы у них сейчас в моде. Парни в них смотрятся просто классно. Предложите ему, я думаю, что ему понравится такая идея снять проститутку Купчино)
Отличная идея. Давно искал для себя такое.
Re: Спортивные клетчатые костюмы
Спортивные клетчатые костюмы
А почему именно клетчатый?
Re: Спортивные клетчатые костюмы
derigor писал(а):Спортивные клетчатые костюмы
А почему именно клетчатый?
так можно сейчас?
Re: Спортивные клетчатые костюмы
Здравствуйте. У ребенка скоро день рождения, ему будет шестнадцать. Он решил сделать вечеринку. Попросил меня, чтобы мы с ним сходили в магазин и я ему в подарок купила спортивный костюм. Но я не знаю, это вроде как бы и не подарок получается.
Да сейчас же можно всё что хочешь по интернету заказать, любую одежду, какую захотите, так что зачем по торговым центрам мотаться? В частности, спортивні костюми в интернет-магазинах есть в продаже, советую купить фирмы adidas, так как они наиболее прочными считаются и высококачественными, да и смотрятся модно.
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