Спортивные клетчатые костюмы

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Спортивные клетчатые костюмы

Сообщение klonik » 04 мар 2021, 11:40

Здравствуйте. У ребенка скоро день рождения, ему будет шестнадцать. Он решил сделать вечеринку. Попросил меня, чтобы мы с ним сходили в магазин и я ему в подарок купила спортивный костюм. Но я не знаю, это вроде как бы и не подарок получается.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 463
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Спортивные клетчатые костюмы

Сообщение zevc » 04 мар 2021, 14:58

Здравствуйте. Почему же не подарок, по моему отличный презент, тем более раз он сам вас об этом попросил. Только вот у меня есть идея, а почему бы вам не сходить с ним в магазин, где продаются спортивные клетчатые костюмы как в фильме джентльмены гай риччи. Он у вас, наверное, смотрел этот фильм. Да и потом такие костюмы у них сейчас в моде. Парни в них смотрятся просто классно. Предложите ему, я думаю, что ему понравится такая идея.
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Спортивные клетчатые костюмы

Сообщение Stivvi » 12 мар 2021, 17:24

zevc писал(а):Здравствуйте. Почему же не подарок, по моему отличный презент, тем более раз он сам вас об этом попросил. Только вот у меня есть идея, а почему бы вам не сходить с ним в магазин, где продаются спортивные клетчатые костюмы как в фильме джентльмены гай риччи. Он у вас, наверное, смотрел этот фильм. Да и потом такие костюмы у них сейчас в моде. Парни в них смотрятся просто классно. Предложите ему, я думаю, что ему понравится такая идея снять проститутку Купчино)


Отличная идея. Давно искал для себя такое.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Спортивные клетчатые костюмы

Сообщение derigor » 05 фев 2022, 12:05

Спортивные клетчатые костюмы


А почему именно клетчатый?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Спортивные клетчатые костюмы

Сообщение derigor » 05 фев 2022, 12:15

derigor писал(а):
Спортивные клетчатые костюмы


А почему именно клетчатый?


так можно сейчас?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Спортивные клетчатые костюмы

Сообщение gonchar84 » 05 фев 2022, 12:55

Здравствуйте. У ребенка скоро день рождения, ему будет шестнадцать. Он решил сделать вечеринку. Попросил меня, чтобы мы с ним сходили в магазин и я ему в подарок купила спортивный костюм. Но я не знаю, это вроде как бы и не подарок получается.


Да сейчас же можно всё что хочешь по интернету заказать, любую одежду, какую захотите, так что зачем по торговым центрам мотаться? В частности, спортивні костюми в интернет-магазинах есть в продаже, советую купить фирмы adidas, так как они наиболее прочными считаются и высококачественными, да и смотрятся модно.
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