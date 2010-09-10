Сообщение klonik » Сегодня, 11:47

Добрый вечер. Очень хочу переехать жить в загородный дом, но у нас там нет никакого ремонта. И прежде чем его начинать, мне бы хотелось сделать проект, ни у кого нет на примете дизайнера интерьера?