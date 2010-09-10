Дизайн интерьера

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дизайн интерьера

Сообщение klonik » Сегодня, 11:47

Добрый вечер. Очень хочу переехать жить в загородный дом, но у нас там нет никакого ремонта. И прежде чем его начинать, мне бы хотелось сделать проект, ни у кого нет на примете дизайнера интерьера?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дизайн интерьера

Сообщение zevc » Сегодня, 15:04

Добрый вечер. У нас свекровь решила, что устала жить в доме. Он у нее большой, я бы сказала огромный, ей там стало плохо одной после смерти ее мужа, да и многие из ее подружек переехали жить в город. Так вот мы ее забрали жить к себе и муж занялся переделкой ее дома. Нашел очень хорошую фирму вот тут, которая нам сделала и дизайн и ремонт под ключ. Сделали все быстро, красиво и качественно. Обратитесь к ним, вам понравится.
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