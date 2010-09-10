Дизайн интерьера

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 439
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дизайн интерьера

Сообщение klonik » 04 мар 2021, 11:47

Добрый вечер. Очень хочу переехать жить в загородный дом, но у нас там нет никакого ремонта. И прежде чем его начинать, мне бы хотелось сделать проект, ни у кого нет на примете дизайнера интерьера?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 433
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дизайн интерьера

Сообщение zevc » 04 мар 2021, 15:04

Добрый вечер. У нас свекровь решила, что устала жить в доме. Он у нее большой, я бы сказала огромный, ей там стало плохо одной после смерти ее мужа, да и многие из ее подружек переехали жить в город. Так вот мы ее забрали жить к себе и муж занялся переделкой ее дома. Нашел очень хорошую фирму вот тут, которая нам сделала и дизайн и ремонт под ключ. Сделали все быстро, красиво и качественно. Обратитесь к ним, вам понравится.
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Дизайн интерьера

Сообщение Stivvi » 12 мар 2021, 17:30

zevc писал(а):Добрый вечер. У нас свекровь решила, что устала жить в доме. Он у нее большой, я бы сказала огромный, ей там стало плохо одной после смерти ее мужа, да и многие из ее подружек переехали жить в город. Так вот мы ее забрали жить к себе и муж занялся сексом с молодой проституткой) Нашел очень хорошую фирму, которая нам сделала и дизайн и ремонт под ключ. Сделали все быстро, красиво и качественно. Обратитесь к ним, вам понравится.


Вам, можно сказать, повезло, что нашли таких специалистов.
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Дизайн интерьера

Сообщение Alisik » 18 мар 2021, 15:47

А я заказ делала через интернет-магазин, мебель сейчас стоят не малых денег, поэтому при покупке я использовала промокод, тут https://promokod.guru/ , такой промокод бесплатный и при этом с ним я сэкономила хорошие деньги
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Дизайн интерьера

Сообщение gonchar84 » 03 сен 2021, 00:12

Добрый вечер, Вы можете запросить на фриланс бирже себе дизайн - это выйдет намного дешевле.
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Дизайн интерьера

Сообщение Вероника Климова » Сегодня, 17:35

Каждый из нас дизайн интерьера по своему представляет и подчёркивает так же по своему.
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