Дизайн интерьера
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
7 сообщений • Страница 1 из 1
Дизайн интерьера
Добрый вечер. Очень хочу переехать жить в загородный дом, но у нас там нет никакого ремонта. И прежде чем его начинать, мне бы хотелось сделать проект, ни у кого нет на примете дизайнера интерьера?
Re: Дизайн интерьера
Добрый вечер. У нас свекровь решила, что устала жить в доме. Он у нее большой, я бы сказала огромный, ей там стало плохо одной после смерти ее мужа, да и многие из ее подружек переехали жить в город. Так вот мы ее забрали жить к себе и муж занялся переделкой ее дома. Нашел очень хорошую фирму вот тут, которая нам сделала и дизайн и ремонт под ключ. Сделали все быстро, красиво и качественно. Обратитесь к ним, вам понравится.
Re: Дизайн интерьера
zevc писал(а):Добрый вечер. У нас свекровь решила, что устала жить в доме. Он у нее большой, я бы сказала огромный, ей там стало плохо одной после смерти ее мужа, да и многие из ее подружек переехали жить в город. Так вот мы ее забрали жить к себе и муж занялся сексом с молодой проституткой) Нашел очень хорошую фирму, которая нам сделала и дизайн и ремонт под ключ. Сделали все быстро, красиво и качественно. Обратитесь к ним, вам понравится.
Вам, можно сказать, повезло, что нашли таких специалистов.
Re: Дизайн интерьера
А я заказ делала через интернет-магазин, мебель сейчас стоят не малых денег, поэтому при покупке я использовала промокод, тут https://promokod.guru/ , такой промокод бесплатный и при этом с ним я сэкономила хорошие деньги
Re: Дизайн интерьера
Добрый вечер, Вы можете запросить на фриланс бирже себе дизайн - это выйдет намного дешевле.
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Дизайн интерьера
Каждый из нас дизайн интерьера по своему представляет и подчёркивает так же по своему.
Re: Дизайн интерьера
Вероника Климова писал(а):Каждый из нас дизайн интерьера по своему представляет и подчёркивает так же по своему.
Ну так это ведь здорово! Есть где фантазии разгуляться и заявить о своей индивидуальности)) Я очень многое для своей квартир так же сам придумывал и искал как бы это всё реализовать в жизнь. У меня в квартире преобладает нео классика, много ручной работы и акцент именно на этом сделан. На стенах и потолке лепнина из гипса https://phoenix-group.ru , красивейшее панно. Я любуюсь этими элементами, они мне доставляют эстетическое наслаждение.
7 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость