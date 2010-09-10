Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Столкнулись с такой ситуацией, что есть проект дома, но он требует изменений. Делали его четыре года назад, потом по определенным причинам все пришлось отложить. Переехали, в ту фирму обращаться возможности нет, но проект терять бы не хотелось. Его можно как-то усовершенствовать по нас?
Re: Подскажите
Здравствуйте. Это не усовершенствование называется, а адаптация проекта, вот тут вам могут это сделать. У нас тоже в мечтах сначала было одно, уже все нарисовали, потом передумали. Так мы ходили к ним, ситуацию объясняли и просили переделать. Менеджер тогда по каждому помещению с нами работал, уточнял, нужно ли нам оно и сколько квадратных метров мы готовы выделить на тот же гардероб. В итоге получилось все просто идеально.
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