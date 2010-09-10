Сообщение klonik » Сегодня, 13:22

Всем привет! Столкнулись с такой ситуацией, что есть проект дома, но он требует изменений. Делали его четыре года назад, потом по определенным причинам все пришлось отложить. Переехали, в ту фирму обращаться возможности нет, но проект терять бы не хотелось. Его можно как-то усовершенствовать по нас?