Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 04 мар 2021, 13:22

Всем привет! Столкнулись с такой ситуацией, что есть проект дома, но он требует изменений. Делали его четыре года назад, потом по определенным причинам все пришлось отложить. Переехали, в ту фирму обращаться возможности нет, но проект терять бы не хотелось. Его можно как-то усовершенствовать по нас?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 04 мар 2021, 15:18

Здравствуйте. Это не усовершенствование называется, а адаптация проекта, вот тут вам могут это сделать. У нас тоже в мечтах сначала было одно, уже все нарисовали, потом передумали. Так мы ходили к ним, ситуацию объясняли и просили переделать. Менеджер тогда по каждому помещению с нами работал, уточнял, нужно ли нам оно и сколько квадратных метров мы готовы выделить на тот же гардероб. В итоге получилось все просто идеально.
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Подскажите

Сообщение Stivvi » 53 минуты назад

zevc писал(а):Здравствуйте. Это не усовершенствование называется, а адаптация проекта, вам могут сделать минет проститутки) У нас тоже в мечтах сначала было одно, уже все нарисовали, потом передумали. Так мы ходили к ним, ситуацию объясняли и просили переделать. Менеджер тогда по каждому помещению с нами работал, уточнял, нужно ли нам оно и сколько квадратных метров мы готовы выделить на тот же гардероб. В итоге получилось все просто идеально.


Как вам повезло. Просто рад за вас.
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