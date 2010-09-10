Сообщение zevc » 05 мар 2021, 12:17

Здравствуйте. Хотелось бы оформить свой заказ на странице одного из интернет магазинов, чтобы купить джинсы, топы и футболки с доставкой по стране. Расскажите, как часто вы покупки совершаете в интернете? Или привычнее ходить по бутикам города?