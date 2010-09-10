Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:09

Добрый день. Хочу купить себе новую косуху и обязательно подобрать платье из лёгкого материала, благодаря которому удастся подчеркнуть свою женственность. Расскажите, куда вы чаще всего заглядываете, чтобы покупать брендовую одежду?
Вернуться к началу
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:57

Понимаю вас, потому что я просмотрела в интернете больше десятка каталогов разных торговых площадок, а потом решила остановиться на одном сайте. Это как минимум удобно, не нужно лишний раз никуда идти или же ехать, достаточно всего лишь перейти по ссылке https://whitestory.ua/odezhda/ чтобы прогуляться по актуальным моделям, которые в наличии представлены, и только потом сформировать заявку на покупку и оформить свой заказ онлайн. Не стесняйтесь спрашивать, менеджер обязательно проконсультирует и поможет определиться с подходящим размером для дальнейшего приобретения.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя