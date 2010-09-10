Сообщение zevc » Сегодня, 13:09

Добрый день. Хочу купить себе новую косуху и обязательно подобрать платье из лёгкого материала, благодаря которому удастся подчеркнуть свою женственность. Расскажите, куда вы чаще всего заглядываете, чтобы покупать брендовую одежду?