Покупка недвижимости
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Покупка недвижимости
Подскажите в Краснодаре риэлторов, которые помогут с покупкой квартиры.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Покупка недвижимости
К покупке квартиры нужно подходить ответственно и обращаться в проверенные компании. Так что могу посоветовать риэлторов, которые помогали мне с покупкой, это компания Мореон Инвест, вот их сайт https://moreon-invest.ru/ Там есть вся подробная информация, я доволен качеством услуг, нашли хороший вариант и помогли с оформлением.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Агентства недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей