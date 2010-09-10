Покупка недвижимости

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Покупка недвижимости

Сообщение Наташа Швец » 05 мар 2021, 16:27

Подскажите в Краснодаре риэлторов, которые помогут с покупкой квартиры.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Покупка недвижимости

Сообщение Алексей Кобзарь » 16 мар 2021, 12:24

К покупке квартиры нужно подходить ответственно и обращаться в проверенные компании. Так что могу посоветовать риэлторов, которые помогали мне с покупкой, это компания Мореон Инвест, вот их сайт https://moreon-invest.ru/ Там есть вся подробная информация, я доволен качеством услуг, нашли хороший вариант и помогли с оформлением.
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