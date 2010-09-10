Стиральная машина

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Стиральная машина

Сообщение parma » Сегодня, 17:21

Я полностью обновила бытовую технику у себя дома благодаря магазину https://tehnoshop.ua/krupnaya-bytovaya-tekhnika/stiralnye-mashiny/ . В каталоге есть всё необходимое для комфортной жизни , в том числе стиральные машинки и многое другое.
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