Купить салютную установку

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Купить салютную установку

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 21:25

Всем привет. Недавно мои родители праздновали юбилей - 30 лет вместе и в честь этого мы решили устроить реально незабываемый праздник. Накрыли превосходный банкет, позвали музыкантов, а главное на этом сайте купили салют по приемлемой цене в Украине. Как вам такая идея для окончания торжества?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Акции и мероприятия»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей