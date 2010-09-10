Сообщение klonik » Сегодня, 15:07

Здравствуйте. Последние два раза, когда на ТО ездила, мне говорили, что надо менять свечи. То есть их ресурс еще не вышел (я в интернете посмотрела), а мастер настаивает на замене. Я, конечно, соглашаюсь, потому что плохо разбираюсь, но все же кажется, что что-то не то. Как бы мне все это выяснить?