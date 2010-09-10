Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Последние два раза, когда на ТО ездила, мне говорили, что надо менять свечи. То есть их ресурс еще не вышел (я в интернете посмотрела), а мастер настаивает на замене. Я, конечно, соглашаюсь, потому что плохо разбираюсь, но все же кажется, что что-то не то. Как бы мне все это выяснить?
Re: Подскажите
Здравствуйте, просто обратитесь в другой сервис на диагностику, мы вот тут https://avtovito-moscow.ru/services/to- ... zhiganiya/ обслуживаем нашу машину, очень нравится. По поводу информации в интернете – как правило, ресурс свечей в реале в два раза ниже, чем по характеристикам. Нам мастер каждое четвертое ТО меняет. Кстати, если вам ставили до этого не оригинальные, то это тоже на срок службы влияет, уменьшает его.
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