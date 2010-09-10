Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 291
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:07

Здравствуйте. Последние два раза, когда на ТО ездила, мне говорили, что надо менять свечи. То есть их ресурс еще не вышел (я в интернете посмотрела), а мастер настаивает на замене. Я, конечно, соглашаюсь, потому что плохо разбираюсь, но все же кажется, что что-то не то. Как бы мне все это выяснить?
Вернуться к началу
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 293
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:42

Здравствуйте, просто обратитесь в другой сервис на диагностику, мы вот тут https://avtovito-moscow.ru/services/to- ... zhiganiya/ обслуживаем нашу машину, очень нравится. По поводу информации в интернете – как правило, ресурс свечей в реале в два раза ниже, чем по характеристикам. Нам мастер каждое четвертое ТО меняет. Кстати, если вам ставили до этого не оригинальные, то это тоже на срок службы влияет, уменьшает его.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость