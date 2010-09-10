торговые площадки

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

торговые площадки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:31

Какие торговые площадки вы используете для продажи товара, в Узбекистане? Хотелось бы начать продвигать товары, на массовых истоках
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: торговые площадки

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 12:41

Покупаю вещи зачастую в интернет магазинах, потому что так дешевле. Платформа prom.uz соединила в себе множество магазинов и товаров. Выбираю себе по фильтрам товар, выставляю цену, производителя, наличие. Знаю, что так я могу найти нужную эксклюзивную вещь по хорошей скидке. Ранее пользовалась олх, но по сравнению с пром он слишком отстает в качестве и ассортименте товаров.
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