торговые площадки
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
торговые площадки
Какие торговые площадки вы используете для продажи товара, в Узбекистане? Хотелось бы начать продвигать товары, на массовых истоках
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 249
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: торговые площадки
Покупаю вещи зачастую в интернет магазинах, потому что так дешевле. Платформа prom.uz соединила в себе множество магазинов и товаров. Выбираю себе по фильтрам товар, выставляю цену, производителя, наличие. Знаю, что так я могу найти нужную эксклюзивную вещь по хорошей скидке. Ранее пользовалась олх, но по сравнению с пром он слишком отстает в качестве и ассортименте товаров.
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