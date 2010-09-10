Сообщение zevc » Сегодня, 11:37

Даже не знаю, плакать или смеяться. Попали в аварию с мужем, по его вине. С ним все в порядке, а я почти два месяца в больнице и предстоит длительная реабилитация. Сейчас вот к выписке готовят, я ему звоню, прошу забрать, а он… А он мне заявляет, что не сможет на меня такую смотреть и вообще, жена нужна только здоровая. В общем, собрал вещи и отбыл в неизвестном направлении. Да и ладно, оно и к лучшему, только вот блин как мне домой то возвращаться? Знала бы, с кем-нибудь заранее бы договорилась.