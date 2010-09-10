Скорая помощь
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Скорая помощь
Даже не знаю, плакать или смеяться. Попали в аварию с мужем, по его вине. С ним все в порядке, а я почти два месяца в больнице и предстоит длительная реабилитация. Сейчас вот к выписке готовят, я ему звоню, прошу забрать, а он… А он мне заявляет, что не сможет на меня такую смотреть и вообще, жена нужна только здоровая. В общем, собрал вещи и отбыл в неизвестном направлении. Да и ладно, оно и к лучшему, только вот блин как мне домой то возвращаться? Знала бы, с кем-нибудь заранее бы договорилась.
Re: Скорая помощь
Знаете, плакать не стоит, все, что не делается – к лучшему. Вы живы, здоровье вернется, все наладится. И в вашей жизни не будет человека, на которого нельзя положиться. Так что радуйтесь, домой то вас отвезут, сюда https://ambulance112.ru обратитесь. А муж ваш еще вернется, как только в вашей жизни все наладится. Главное, назад его не пускайте, предателей прощать не стоит, им доверия нет.
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