Сообщение zevc » Сегодня, 11:43

Приветствую, вас. Меня волнует сейчас только один вопрос, куда именно стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы ознакомиться с ценовой политикой, а потом только купить ватные одеяла и пуховые подушки?