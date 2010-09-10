Сообщение zevc » Сегодня, 12:45

Добрый день. У меня возникла проблема с поиском в интернете компании, которая занимается строительством домов из клееного бруса. Хочу ознакомиться с портфолио, а потом обсудить в какие сроки будет построен дом. Что скажете?