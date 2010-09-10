Строительство дома

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Строительство дома

Сообщение zevc » 09 мар 2021, 12:45

Добрый день. У меня возникла проблема с поиском в интернете компании, которая занимается строительством домов из клееного бруса. Хочу ознакомиться с портфолио, а потом обсудить в какие сроки будет построен дом. Что скажете?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Строительство дома

Сообщение klonik » 09 мар 2021, 15:28

Скажу, что обязательно нужно изучить как минимум несколько разных сайтов, а точнее – сравнить между собой предложения о сотрудничестве. Заглянула сюда skb44.ru портфолио домов из клееного бруса нашла, очень много интересных вариантов, не знаешь даже на каком из них остановиться. Лучше такие вопросы сразу с сотрудником решать, не стесняться консультироваться и вам обязательно помогут найти выход из любой ситуации, как это было со мной. Поэтому, захотелось отписаться и поделиться информацией, которая в любом случае окажется полезной и поможет принять правильное решение.
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Строительство дома

Сообщение Stivvi » Сегодня, 16:47

klonik писал(а):Скажу, что обязательно нужно изучить как минимум несколько разных сайтов, а точнее – сравнить между собой предложения о сотрудничестве. Заглянула портфолио домов из клееного бруса нашла, очень много интересных вариантов, не знаешь даже на каком из них остановиться. Лучше такие вопросы сразу с сотрудником решать, не стесняться консультироваться и вам обязательно помогут найти проституток) для любой ситуации, как это было со мной. Поэтому, захотелось отписаться и поделиться информацией, которая в любом случае окажется полезной и поможет принять правильное решение.


Спасибо вам за информацию, она точно пригодиться.
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