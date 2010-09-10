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parma Гость RZN.info Сообщения: 106 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Вентилятор Цитата Сообщение parma » Сегодня, 17:22 Скоро начинается пора жары, и самое время выбрать себе вентиляторы . В своем выборе ничуть не ошиблась.Со своей основной задачей вентилятор отлично справляется, спасает даже в самую знойную жару. Вернуться к началу

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