Вентилятор

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Вентилятор

Сообщение parma » 09 мар 2021, 17:22

Скоро начинается пора жары, и самое время выбрать себе вентиляторы. В своем выборе ничуть не ошиблась.Со своей основной задачей вентилятор отлично справляется, спасает даже в самую знойную жару.
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Вентилятор

Сообщение Stivvi » 59 минут назад

parma писал(а):Скоро начинается пора жары, и самое время выбрать себе вентиляторы. В своем выборе проституток) ничуть не ошиблась. Со своей основной задачей вентилятор отлично справляется, спасает даже в самую знойную жару.


Я в прошлом году заказал хороший и тоже очень доволен.
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