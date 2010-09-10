Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

parma Гость RZN.info Сообщения: 107 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Вентилятор Цитата Сообщение parma » 09 мар 2021, 17:22 Скоро начинается пора жары, и самое время выбрать себе вентиляторы . В своем выборе ничуть не ошиблась.Со своей основной задачей вентилятор отлично справляется, спасает даже в самую знойную жару. Вернуться к началу

Stivvi Гость RZN.info Сообщения: 17 Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59 Re: Вентилятор Цитата Сообщение Stivvi » 59 минут назад parma писал(а): Скоро начинается пора жары, и самое время выбрать себе вентиляторы. В своем выборе проституток Скоро начинается пора жары, и самое время выбрать себе вентиляторы. В своем выборе проституток ) ничуть не ошиблась. Со своей основной задачей вентилятор отлично справляется, спасает даже в самую знойную жару.



Я в прошлом году заказал хороший и тоже очень доволен. Я в прошлом году заказал хороший и тоже очень доволен. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»