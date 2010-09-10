Вентилятор
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Вентилятор
Скоро начинается пора жары, и самое время выбрать себе вентиляторы. В своем выборе ничуть не ошиблась.Со своей основной задачей вентилятор отлично справляется, спасает даже в самую знойную жару.
Re: Вентилятор
parma писал(а):Скоро начинается пора жары, и самое время выбрать себе вентиляторы. В своем выборе проституток) ничуть не ошиблась. Со своей основной задачей вентилятор отлично справляется, спасает даже в самую знойную жару.
Я в прошлом году заказал хороший и тоже очень доволен.
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