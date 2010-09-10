страховка на авто

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

страховка на авто

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 09:44

Как подобрать страховку для авто быстро, и надежно? У знакомого КАСКО говорит -все устраивает.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: страховка на авто

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:11

Да, хорошая страховка, покрывает все расходы. Зимой попали в небольшую аварию по вине скользкой дороги, хотя резина зимней была, то не пришлось париться. Страховая покрыла все расходы. Оформляли ее онлайн, быстро в принципе без всяких условий. На сайте eStrahovki https://estrahovki.com/ можно выбрать страховку которая вам будет по душе и по цене. Электронный полис действует как оригинальный
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