страховка на авто
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
страховка на авто
Как подобрать страховку для авто быстро, и надежно? У знакомого КАСКО говорит -все устраивает.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: страховка на авто
Да, хорошая страховка, покрывает все расходы. Зимой попали в небольшую аварию по вине скользкой дороги, хотя резина зимней была, то не пришлось париться. Страховая покрыла все расходы. Оформляли ее онлайн, быстро в принципе без всяких условий. На сайте eStrahovki https://estrahovki.com/ можно выбрать страховку которая вам будет по душе и по цене. Электронный полис действует как оригинальный
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