Обучающие курсы Lectera

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Обучающие курсы Lectera

Сообщение klonik » Сегодня, 10:44

Приветствую, вас. У меня возникла проблема с поиском информации теоретического плана о том, как стать лидером и повести за собой людей. И всё это в рамках одной компании и руководящей должности. Бывают, накрывают озарения, что нет смысла скрывать свои недостатки, когда их можно превратить в достоинства. Я нашла видеокурсы вот тут https://www.belnovosti.by/novosti-kompa ... hai-zhizni на странице расписана полезная информация о том, благодаря каким программам каждый может научиться быть лидером. Приходилось ли кому-то проходить такие курсы? Если да, то расскажите, как они помогли вам в жизни?
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