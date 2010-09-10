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klonik Гость RZN.info Сообщения: 300 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Обучающие курсы Lectera Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 10:44 Приветствую, вас. У меня возникла проблема с поиском информации теоретического плана о том, как стать лидером и повести за собой людей. И всё это в рамках одной компании и руководящей должности. Бывают, накрывают озарения, что нет смысла скрывать свои недостатки, когда их можно превратить в достоинства. Я нашла видеокурсы вот тут https://www.belnovosti.by/novosti-kompa ... hai-zhizni на странице расписана полезная информация о том, благодаря каким программам каждый может научиться быть лидером. Приходилось ли кому-то проходить такие курсы? Если да, то расскажите, как они помогли вам в жизни? Вернуться к началу

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