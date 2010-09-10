Лечение наркомании
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Лечение наркомании
Всем привет. Так вышло, что мы не сразу заметили что с моим братом что-то не так. Он очень хитрым оказался и все так нам хорошо рассказывал, а на самом деле все было очень печально. Он у нас употребляет препараты наркотического действия. Как нам его спасти? Он нас совсем не слышит.
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