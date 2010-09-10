Лечение наркомании
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Лечение наркомании
Всем привет. Так вышло, что мы не сразу заметили что с моим братом что-то не так. Он очень хитрым оказался и все так нам хорошо рассказывал, а на самом деле все было очень печально. Он у нас употребляет препараты наркотического действия. Как нам его спасти? Он нас совсем не слышит.
Re: Лечение наркомании
Привет. Да уж, скрывать-то они умеют до последнего. У нас в компании есть один молодой человек. Он у нас такой тихоня, почти никогда ничего не рассказывает что у него и как. И как так у него получилось, не знаю, но он познакомился с какой-то девушкой и пропал из поля видимости, а когда через год появился, мы его просто не узнали. Хорошо, что он пришел к нам и сам попросил о помощи, а то ведь могло случиться непоправимое. Мы его отвезли на лечение вот сюда https://narko-centra.ru/пермь/лечение-наркомании/ . Сейчас он потихонечку восстанавливается.
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