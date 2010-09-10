Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:49

Всем привет. Мне нужно заказать на одном из сайтов отопительный котёл и осталось только выбрать торговую площадку. Расскажите, с какими компаниями вам уже приходилось вести сотрудничество и почему сделали такой выбор?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:12

Понимаю вас, потому что я изучила больше десятка отзывов в интернете о работе компаний, которые продают отопительные котлы, а потом уже только решила оставить заявку на странице одной организации. Советую вам заглянуть сюда https://rem-stroy.com/ чтобы прогуляться по каталогу, а потом уже сформировать заявку отправить её на подтверждение сотруднику компании. Не стесняйтесь лишний раз спрашивать, вам помогут найти ответы на любые вопросы, как это было в моей ситуации и поэтому – захотелось отписаться и направить ваш энтузиазм в правильное русло.
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