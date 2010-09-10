Сообщение klonik » Сегодня, 12:49

Всем привет. Мне нужно заказать на одном из сайтов отопительный котёл и осталось только выбрать торговую площадку. Расскажите, с какими компаниями вам уже приходилось вести сотрудничество и почему сделали такой выбор?