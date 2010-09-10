Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 10 мар 2021, 12:49

Всем привет. Мне нужно заказать на одном из сайтов отопительный котёл и осталось только выбрать торговую площадку. Расскажите, с какими компаниями вам уже приходилось вести сотрудничество и почему сделали такой выбор?
Вернуться к началу
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 10 мар 2021, 15:12

Понимаю вас, потому что я изучила больше десятка отзывов в интернете о работе компаний, которые продают отопительные котлы, а потом уже только решила оставить заявку на странице одной организации. Советую вам заглянуть сюда https://rem-stroy.com/ чтобы прогуляться по каталогу, а потом уже сформировать заявку отправить её на подтверждение сотруднику компании. Не стесняйтесь лишний раз спрашивать, вам помогут найти ответы на любые вопросы, как это было в моей ситуации и поэтому – захотелось отписаться и направить ваш энтузиазм в правильное русло.
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Подскажите

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 15:10

Этих компаний выше крыши.
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Подскажите

Сообщение derigor » Сегодня, 15:29

Добрый день, а вы с самим котлом определились то уже? Какой решили брать? Площадок сейчас в принципе немало, поэтому с наиболее подходящими вариантами у вас проблем возникнуть не должно, особенно если нормально кол-во времени таким поискам посвятить. Собственно, если интересен наш выбор, то мы тут https://www.akvahit.ru/elektricheskie-kotly/ электрический котёл в своё время приобрели, к его работе нет никаких претензий.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя