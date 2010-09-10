Подскажите
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Подскажите
Всем привет. Мне нужно заказать на одном из сайтов отопительный котёл и осталось только выбрать торговую площадку. Расскажите, с какими компаниями вам уже приходилось вести сотрудничество и почему сделали такой выбор?
Re: Подскажите
Понимаю вас, потому что я изучила больше десятка отзывов в интернете о работе компаний, которые продают отопительные котлы, а потом уже только решила оставить заявку на странице одной организации. Советую вам заглянуть сюда https://rem-stroy.com/ чтобы прогуляться по каталогу, а потом уже сформировать заявку отправить её на подтверждение сотруднику компании. Не стесняйтесь лишний раз спрашивать, вам помогут найти ответы на любые вопросы, как это было в моей ситуации и поэтому – захотелось отписаться и направить ваш энтузиазм в правильное русло.
Re: Подскажите
Этих компаний выше крыши.
Re: Подскажите
Добрый день, а вы с самим котлом определились то уже? Какой решили брать? Площадок сейчас в принципе немало, поэтому с наиболее подходящими вариантами у вас проблем возникнуть не должно, особенно если нормально кол-во времени таким поискам посвятить. Собственно, если интересен наш выбор, то мы тут https://www.akvahit.ru/elektricheskie-kotly/ электрический котёл в своё время приобрели, к его работе нет никаких претензий.
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