Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:13

Я так люблю, когда дом выглядит красиво. Сразу представляется, что в нем живут хорошие люди, истории хочется придумать. Сейчас вот переехали в свой, уже который день ломаю голову, как бы мне его оформить?
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