Подскажите
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Подскажите
Я так люблю, когда дом выглядит красиво. Сразу представляется, что в нем живут хорошие люди, истории хочется придумать. Сейчас вот переехали в свой, уже который день ломаю голову, как бы мне его оформить?
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