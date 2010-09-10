Сообщение klonik » Сегодня, 13:13

Я так люблю, когда дом выглядит красиво. Сразу представляется, что в нем живут хорошие люди, истории хочется придумать. Сейчас вот переехали в свой, уже который день ломаю голову, как бы мне его оформить?