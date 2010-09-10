Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:13

Я так люблю, когда дом выглядит красиво. Сразу представляется, что в нем живут хорошие люди, истории хочется придумать. Сейчас вот переехали в свой, уже который день ломаю голову, как бы мне его оформить?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:28

Здравствуйте, мне тоже нравятся ухоженные дома, на них смотреть приятно. Правда, про живущих там людей я как-то не думаю, наверное, я эгоистка. Особенно нравятся дома с большими окнами и подсветкой, выглядит супер. Мужу сказала, что если когда-нибудь переедем, то будет мне искать, где есть металлогалогенные лампы высокой мощности всегда в наличии и устанавливать на фасад. Кстати, а вы такой вариант не рассматриваете?
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