Подскажите
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Подскажите
Я так люблю, когда дом выглядит красиво. Сразу представляется, что в нем живут хорошие люди, истории хочется придумать. Сейчас вот переехали в свой, уже который день ломаю голову, как бы мне его оформить?
Re: Подскажите
Здравствуйте, мне тоже нравятся ухоженные дома, на них смотреть приятно. Правда, про живущих там людей я как-то не думаю, наверное, я эгоистка. Особенно нравятся дома с большими окнами и подсветкой, выглядит супер. Мужу сказала, что если когда-нибудь переедем, то будет мне искать, где есть металлогалогенные лампы высокой мощности всегда в наличии и устанавливать на фасад. Кстати, а вы такой вариант не рассматриваете?
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