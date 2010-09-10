Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Вчера позвонили родственники, приглашают меня всей семьей приехать к ним в гости. Я не могу отказаться от этого приглашения, ведь мы не виделись столько лет. Только вот у меня теперь возник вопрос, что мне им купить в качестве презента?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя