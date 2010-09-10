Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 43 минуты назад

Вчера позвонили родственники, приглашают меня всей семьей приехать к ним в гости. Я не могу отказаться от этого приглашения, ведь мы не виделись столько лет. Только вот у меня теперь возник вопрос, что мне им купить в качестве презента?
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