Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:32

Вчера позвонили родственники, приглашают меня всей семьей приехать к ним в гости. Я не могу отказаться от этого приглашения, ведь мы не виделись столько лет. Только вот у меня теперь возник вопрос, что мне им купить в качестве презента?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:34

Привет, в наше время мало кто из родственников поддерживают такие связи. Вам можно просто позавидовать. У меня из таких есть только брат и тетушка по маминой линии. А на счет подарка даже не переживай, есть один беспроигрышный вариант, он всегда и всем нравится, а главное он всем и всегда пригодится - это комплект постельного белья. Я в прошлый раз, когда ездила к тетушке то и ей и ее дочке привезла по комплекту, которые покупала вот тут. Ты знаешь, им очень понравилось.
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