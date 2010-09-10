Сообщение klonik » 10 мар 2021, 13:32

Вчера позвонили родственники, приглашают меня всей семьей приехать к ним в гости. Я не могу отказаться от этого приглашения, ведь мы не виделись столько лет. Только вот у меня теперь возник вопрос, что мне им купить в качестве презента?