Сообщение Fillana » Сегодня, 10:51

Здравствуйте. У меня сын сидит в СИЗО в городе Екатеринбурге. Хотела бы отправить ему предметы гигиены, канцтовары и прочее. Это можно через почту сделать? А с продуктами как - их можно в посылку положить?