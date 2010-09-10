СИЗО
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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СИЗО
Здравствуйте. У меня сын сидит в СИЗО в городе Екатеринбурге. Хотела бы отправить ему предметы гигиены, канцтовары и прочее. Это можно через почту сделать? А с продуктами как - их можно в посылку положить?
Re: СИЗО
Да, конечно. Вы можете отправить ему посылку почтой России. Если речь о предметах гигиены, одежде и прочем, то проблем никаких не будет. А вот с продуктами сложнее. Может и можно, конечно, отправить ему то же печенье, например, но вот колбасу же вы в посылку не положите. Она ведь испортится за то время, пока идет посылка. Так что мой совет - вместо почты можно воспользоваться услугами ФСИН-магазина: http://фсин-магазин.рф. Там много что можно выбрать и отправить вашему сыну. При этом в ассортименте уже только разрешенные предметы. И все доставят в течение 72 часов
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