Поисковые подсказки

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Поисковые подсказки

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:35

Кто использует поисковые подсказки, подскажите эффективны ли они в работе?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Поисковые подсказки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:12

Для продвижения сайта использую https://litesurf.com/blog/93-kak-popast-v-poiskovye-podskazki-yandeks-i-google-instrukciya-prodvizheniya.html поисковые подсказки от avtodreem, советую посмотреть вес рекомендации и приступить к работе. Мне такой вариант подходит, так как самостоятельно можно подвергнуть продвижение к попаданиям под фильтры. Посмотри всю инфу, полезного много.
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