Поисковые подсказки
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Поисковые подсказки
Кто использует поисковые подсказки, подскажите эффективны ли они в работе?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Поисковые подсказки
Для продвижения сайта использую https://litesurf.com/blog/93-kak-popast-v-poiskovye-podskazki-yandeks-i-google-instrukciya-prodvizheniya.html поисковые подсказки от avtodreem, советую посмотреть вес рекомендации и приступить к работе. Мне такой вариант подходит, так как самостоятельно можно подвергнуть продвижение к попаданиям под фильтры. Посмотри всю инфу, полезного много.
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