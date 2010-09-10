привести свое тело в порядок

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

привести свое тело в порядок

Сообщение Алексей Кобзарь » 11 мар 2021, 14:42

Скажите, реально ли в домашних условиях привести свое тело в порядок?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: привести свое тело в порядок

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 09:29

Если сильно захотеть, можно всего добиться в домашних условиях. Сама занималась по этой программе https://musclefit.info/programma-trenirovok-v-domashnih-usloviyah/ . Так что с личного опыта могу сказать, что результат есть, так как я за месяц скинула 6 кг, для меня это много. Нравится, что тренировки расписаны грамотно и без лишней не нужной информации.
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