привести свое тело в порядок
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
привести свое тело в порядок
Скажите, реально ли в домашних условиях привести свое тело в порядок?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: привести свое тело в порядок
Если сильно захотеть, можно всего добиться в домашних условиях. Сама занималась по этой программе https://musclefit.info/programma-trenirovok-v-domashnih-usloviyah/ . Так что с личного опыта могу сказать, что результат есть, так как я за месяц скинула 6 кг, для меня это много. Нравится, что тренировки расписаны грамотно и без лишней не нужной информации.
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