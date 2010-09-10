Игры

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Игры

Сообщение Fillana » Сегодня, 10:22

Всем привет! У меня новая работа. Теперь каждый день по полчаса провожу в автобусе утром и вечером. Может хоть игру какую-то посоветуете, чтобы на телефон поставить и играть в дороге? А то тоска такая
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Игры

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 10:48

Я тоже далеко езжу на работу. Но ничего, привыкла уже. В соцсетях сижу в дороге, музыку слушаю. А иногда и книжки читаю. Так что быстро время пролетает
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Игры

Сообщение Пантерка » 50 минут назад

А я музыку не люблю слушать в дороге. У меня когда уши заткнуты наушниками, я себя в безопасности не чувствую. Так что музыка только дома! А в транспорте в игрушки поиграть - самое милое дело! Так что тут я полностью автора поддерживаю. А на счет того, во что именно играть - ну уж у каждого свои вкусы. Можно, например, скачать Майнкрафт: https://5apps.net/11-minecraft.html
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Игры

Сообщение Holly » 39 минут назад

Я логические игры люблю. Ну знаете всякие там по принципу три в ряд, слова, и все в этом роде. В последнее время вообще судоку увлеклась. Ну это, конечно, на любителя только
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